Một hành khách trên xe hút thuốc lá khiến chiếc taxi bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đội CSGT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết khoảng 7h50 sáng nay (12/10) tại Km 41+350 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng từ Thái Nguyên đi Hà Nội xảy ra vụ cháy xe ô tô nghiêm trọng.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, chiếc taxi nhãn hiệu Toyota Vios 215 mang BKS 20A-332.xx do tài xế Lê Văn Thịnh (SN 1988, trú tại tổ 9, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở 1 hành khách là ông Nguyễn Quang Luých (SN 1964, trú tại tổ 3, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên).

Khi lưu thông đến đoạn đường trên, chiếc xe taxi bốc cháy dữ dội khiến cả tài xế và hành khách tá hỏa chạy ra khỏi xe và trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên do ngọn lửa cháy lớn nên chiếc xe chỉ còn trơ khung

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng CSGT Công an thị xã Phổ Yên và Cục CSGT, Bộ Công an đã tiếp cận hiện trường để ứng cứu, dập lửa. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc.

Sau đó, ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe đã cháy trơ khung, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên ngay sau đó cùng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, lời khai của những người liên quan cho thấy, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do ông Nguyễn Quang Luých hút thuốc lá trên xe, tàn thuốc rơi xuống sàn xe gây nên vụ cháy.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo Người lao động