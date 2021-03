Sáng nay (30/3), Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra vụ tạo tình huống va chạm giao thông để bắt 2 tên trộm xe máy.

19h30 tối qua (29/3), tại khu vực nút giao Lê Lợi và Lê Hồng Phong (phường 4, TP Vũng Tàu) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô Mazda CX5 BKS 60A-885.43 do anh Phạm An Tiến (29 tuổi, trú tại phường 12, TP Vũng Tàu) điều khiển và xe máy BKS 90D1-372.69 do Đinh Văn Vĩnh (44 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh) lái, phía sau chở Nguyễn Văn Kiên (40 tuổi, quê Đồng Nai).

Sau vụ va chạm xảy ra, anh Tiến đã vội mở cửa ô tô hô hoán mọi người cùng phối hợp bắt 2 người đi xe máy.

Hiện trường vụ va chạm giao thông, xe máy nằm dưới gầm xe ôtô

Theo trình bày của anh Tiến, ngày 17/3, gia đình anh mất xe máy có gắn định vị. Tối 29/3, anh phát hiện chiếc xe bị mất đang ở khu vực phường 4, TP.Vũng Tàu nên cùng người nhà lần theo dấu vết.

Khi đến đoạn đường trên, phát hiện 2 người đàn ông nghi vấn đang điều khiển xe của gia đình nên anh Tiến đã điều khiển ô tô tạo tình huống va chạm với xe máy. Hai nghi can dựng xe định phóng bỏ chạy thì anh Tiến đã lái ô tô cán lên xe máy.

Vĩnh và Kiên bị người dân phối hợp tạm giữ sau vụ việc

Nghe tiếng tri hô, người đi đường đã hỗ trợ giữ bắt Vĩnh và Kiên, sau đó bàn giao cho cơ quan công an TP Vũng Tàu điều tra, xử lý.

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm ô tô. Trong túi đồ nghề của đối tượng Vĩnh và Kiên, người dân phát hiện một biển số có dấu hiệu làm giả và dụng cụ phá khóa xe.

Quang Hưng