Phó Trưởng Công an TP Huế cho rằng, nhiều xe công vụ của công an nhiều phường không dán tem kiểm định, tem kiểm định hết hạn là do cán bộ cấp dưới quên, chủ quan dẫn tới sai sót.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Trước đó, VietNamNet đăng tải bài viết “Hàng loạt xe ô tô của công an phường ở Huế không có tem đăng kiểm”, phản ánh về việc nhiều xe ô tô tải mang biển xanh, dán chữ “cảnh sát”, “công an phường”…trên địa bàn TP Huế dán tem đăng kiểm hết hạn, không có tem đăng kiểm dán ở phần kính chắn gió, lưu thông trên đường bất chấp qui định của Luật Giao thông đường bộ.

Hàng loạt xe công an phường trên địa bàn TP Huế không dán đăng kiểm hoặc hết hạn

Trao đổi với PV chiều nay, Thượng tá Lê Viết Phương - Phó trưởng công an TP Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo, ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, rà soát và xác nhận, những thông tin báo phản ánh là đúng.

Kết quả kiểm tra bước đầu của công an TP Huế cho thấy, có 10 xe công vụ của công an các phường trên địa bàn TP Huế không dán tem kiểm định, không có kiểm định hoặc kiểm định hết hạn.

Cụ thể, xe ô tô tải chuyên dụng của công an 4 phường phường Kim Long, Trường An, Hương Long, Phước Vĩnh có tem chứng nhận kiểm định nhưng cán bộ công an phường không dán.

Những xe chuyên dụng của công an các phường Phú Cát, Phú Hậu, Vĩnh Ninh, Phú Hòa, Vỹ Dạ, Xuân Phú được xác định không có kiểm định hay sử dụng tem kiểm định hết hạn.

Tạm đình chỉ lưu thông, làm rõ trách nhiệm

Theo Phó trưởng công an TP Huế, để xảy ra tình trạng nhiều xe công vụ của công an các phường không dán tem kiểm định, không có kiểm định hay dán tem kiểm định hết hạn là do “cán bộ cấp dưới quên, chủ quan dẫn tới sai sót”.

Sau phản ánh của VietNamNet, nhiều xe công an phường đến Phòng CSGT công an tỉnh TT-Huế nộp hồ sơ kiểm định

“Khi cấp tem kiểm định, do cán bộ công an phường phải xử lí nhiều công việc nên quên việc dán tem đăng kiểm lên xe. Cũng có trường hợp, do anh em chủ quan…”, Thượng tá Phương thông tin.

Cũng theo ông Phương, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo VietNamNet, lãnh đạo công an TP Huế đã chỉ đạo công an các phương tạm dừng lưu thông các phương tiện này đến khi hoàn thiện thủ tục đăng kiểm theo đúng qui định của Luật Giao thông đường bộ.

Tem đăng kiểm (ảnh nhỏ) được dán lên kính xe phường Hương Long sau thời gian dài bị “quên”

“Ngay trong chiều nay (15/7), chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo công an các phường đưa phương tiện về trụ sở Phòng CSGT công an tỉnh để đăng kiểm phương tiện theo đúng qui định.

Đồng thời, lãnh đạo công an thành phố sẽ họp, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị báo cáo giải trình để làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót này”, Phó trưởng công an TP Huế nhấn mạnh.

Quang Thành