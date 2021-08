Chuyến bay chở 217 người từ vùng dịch Covid-19 TP.HCM về đến Nghệ An được đưa đón, cách ly miễn phí tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò.

Lúc 18h 26 phút hôm nay (3/8) chuyến bay VN9262 từ sân bay Tân Sân Nhất hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Vinh chở 217 người.

Trong đó, trẻ em 96 người; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ 31 người; người cao tuổi, người khuyết tật 28 người; người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày 6 người; người đi cùng trẻ em, người đi cùng người già, người bệnh tật còn lại.

Trong đợt 1, dự kiến Nghệ An sẽ đón 6 chuyến bay chở hơn 1.000 người về quê từ TP.HCM trong những ngày đầu tháng 8.

Những hành khách ưu tiên về đợt 1, sẽ được tổ chức xét nghiệm, ăn uống, cách ly miễn phí.

Chuyến bay đầu tiên hạ xuống sân bay Quốc tế Vinh - Ảnh: Quốc Huy

Chuẩn bị phun khử khuẩn - Ảnh: Quốc Huy

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo ngành GTVT có văn bản gửi Cục Hàng không (Bộ GTVT), đề nghị cấp phép cho 6 chuyến bay vận chuyển đối tượng ưu tiên và những chuyến bay thương mại khác từ TP.HCM - TP.Vinh.

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó GĐ Sở Lao động TB&XH tỉnh Nghệ An có mặt tại sân bay Vinh cho biết, Nghệ An đã lên phương án cụ thể, rà soát kỹ lưỡng để chuyến bay trở về an toàn nhất.

“Đến giờ phút này, 217 hành khách đã về đến sân bay Vinh an toàn. Những ngày tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đón công dân từ các chuyến bay, thời gian từ nay đến hết ngày chủ nhật” – ông Quỳnh nói.

Hành khách di chuyển xuống tàu bay để lên xe về khu cách ly

Phụ nữ, trẻ em và người già được ưu tiên đón về quê. Ảnh: Quốc Huy

Đến nay, tổng số lượng người Nghệ An ở TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đăng ký về quê đến ngày 31/7/2021 là hơn 18.500 người.

Trong đó, số công dân đang ở TP.HCM là 7.871 người; tỉnh Bình Dương 6.982 người; tỉnh Đồng Nai 2.058 người; các tỉnh khác 1.649 người.

Khoảng 1.500 người đăng ký trở về quê thông qua các chuyến bay thương mại, còn lại là đối tượng ưu tiên nhóm 1.

