Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, 4 ngày qua (từ 1-4/10) đã có 840 người đã được đưa đi cách ly tập trung.



Chiều tối 4/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức đón các công dân đi xe máy trở về quê.

Tại điểm dừng nghỉ, lực lượng chức năng cùng đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị sẵn nước uống, xôi trứng, bánh mì để người dân dừng chân ăn tạm.

Đoàn có khoảng 450 người, trong đó có 140 người quê Nghệ An được phân loại để đưa đi cách ly tập trung tại Trường ĐH Vinh cơ sở 2. Riêng 350 người còn lại được lực lượng CSGT Công an Nghệ An dẫn đoàn tháp tùng di chuyển đến địa phận tỉnh Thanh Hoá.

Chiều 4/10 có khoảng 600 người đi qua địa phận Nghệ An, trong đó có 140 người được đưa đi cách ly tập trung.

Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hải cho biết, từ ngày 1/10 đến nay, sau khi tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn thì được biết có nhiều người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê.

Trong đoàn di chuyển bằng xe máy không chỉ có công dân về Nghệ An mà họ đi về các tỉnh, thành phía Bắc. Do đó, Sở GTVT đã chủ động nắm bắt tình hình, thời điểm người dân đi qua để có phương án đón và dẫn đoàn đi qua địa phận tỉnh...

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

“Những đoàn dừng chân ở Nghệ An, chúng tôi đã bố trí đón tiếp công dân ở dưới chân núi Dũng Quyết. Sau đó, chúng tôi phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, Công an TP Vinh để bố trí thành 2 nhóm, một nhóm dẫn đoàn đưa đi cách ly tập trung và một nhóm dẫn đoàn tiếp tục di chuyển về các tỉnh thành khác” - ông Hải nói.

“Toàn bộ công dân về quê ở Nghệ An đều được cách ly tập trung tại ĐH Vinh cơ sở 2. Dự kiến từ giờ đến hết đêm nay sẽ có khoảng 3 đoàn đi qua và trở về quê” - ông Hải thông tin.

Nước và bánh mì, xôi của lực lượng chức năng giúp đỡ người dân.

Các công dân ở phía Bắc đang chờ dẫn đoàn đi qua địa phận tỉnh Nghệ An.

Người dân được hỗ trợ bánh mì và nước uống.

