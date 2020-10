Công an xác định, nam thanh niên và người phụ nữ đi ô tô BMW mâu thuẫu vì va chạm giao thông nên truy đuổi ăn thua với nhau.

Liên quan đến vụ nam thanh niên đập xe BMW trên đường ở TP.HCM, diễn biến mới nhất ngày 7/10 Công an quận 11 đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính nam thanh niên và cả người phụ nữ đi xe BMW về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Công an xác định, vụ việc xảy ra khiến xe của nam thanh niên và xe BMW của người phụ nữ đều bị hư hỏng. Tuy nhiên, 2 bên tự thương lượng giải quyết với nhau.

Thanh niên vung gậy đập ô tô BMW giữa phố Sài Gòn vì va chạm giao thông



Bước đầu xác định, nam thanh niên là tài xế của 1 hãng xe có trụ sở gần đó. 14h chiều 6/10 người này lái ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe BMW của 1 người phụ nữ tại giao lộ Đăng Minh Khiêm - Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11.

Ngay sau va chạm, 2 người mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại. Nam thanh niên lái ô tô 7 chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh thì người phụ nữ lái BMW đuổi treo.

Nam thanh niên dừng xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11, giáp ranh với quận 5. Nam thanh niên lấy từ trên xe 1 cây gậy và xông vào đập phá đầu xe BMW. Người phụ nữ điều khiển xe BMW chạy vòng vòng trên đường, khiến nhiều người đi đường 1 phen hoảng sợ.

Xe BMW sau đó tấp sát lề. Từ băng ghế sau, 1 người phụ nữ bế con nhỏ giao cho người phụ nữ lớn tuổi vừa cùng xuống xe. Bà này đã truy đuổi nam thanh niên.

Nữ tài xế xe BMW cũng xuống xe, cầm cây dù đuổi đánh nam thanh niên. Sự việc đang giằng co thì lực lượng Công an và bảo vệ dân phố địa phương kịp thời xuất hiện để can thiệp và mời các bên về làm việc.

