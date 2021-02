Khi mọi người đang sum vầy bên gia đình ngày Tết thì nhân viên phục vụ đường cao tốc vẫn điều tiết, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn.

Tết lấy công việc làm niềm vui

Anh Đào Duy Dũng (43 tuổi, ở Vĩnh Phúc) nhân viên vận hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (VEC O&M) cho biết, ngày Tết nhiệm vụ chính của anh cùng các anh em trong đội là đảm bảo để phương tiện lưu thông thông suốt.

Mỗi khi có phương tiện gặp sự cố (tai nạn, xe hỏng…), anh em tuần đường có mặt, kịp thời hỗ trợ phân làn, đảm bảo cho xe lưu thông. Công việc tưởng đơn giản như vậy nhưng căng thẳng kéo dài suốt từ trước đến sau Tết.

Ngày Tết lưu lượng qua đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng cao nên công việc của nhân viên tuần đường khá vất vả

Anh Dũng chia sẻ, Tết năm nào cũng vậy, xe gặp sự cố trên đường cao tốc là khó tránh. Nhẹ thì xe thủng lốp, chết máy giữa đường, nặng thì va chạm gây tai nạn thảm khốc…

Đối với những vụ tai nạn trên đường cao tốc, ngay khi tiếp cận hiện trường, anh em tuần đường một mặt phải tổ chức phân làn cho phương tiện lưu thông, mặt khác phải kiểm tra sơ cứu người bị thương, nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Mỗi khi có sự cố, nhân viên tuần đường có mặt điều tiết giao thông

“Có vụ tai nạn người bị thương nặng, xe nằm chỏng chơ, chắn ngang giữa đường gây ùn tắc. Trong tình huống đó, anh em chúng tôi phải phân công, người điều tiết cho xe lưu thông, số còn lại nhanh chóng sơ cứu người bị nạn đưa đi cấp cứu.

Có trường hợp xe hư hỏng, chết máy giữa đường không thể di chuyển được, khi nhận được tin lập tức anh em điều xe cứu hộ kịp thời đưa xe bị nạn vào làn đường dừng khẩn cấp, mặt khác gọi thợ sửa xe đến hỗ trợ chủ phương tiện…”, anh Dũng cho hay.

Vất vả là thế song anh em luôn xem việc hỗ trợ được hành khách lúc khó khăn là niềm vui.

“Tết phải xa gia đình, làm nhiệm vụ trên đường, anh em ai cũng chạnh lòng. Nhưng bù lại, chúng tôi tìm được niềm vui từ công việc hỗ trợ hành khách lúc khó khăn”, anh Dũng nói.

Tết vắng nhà và chuyện buồn vui từ hành khách

Làm việc 3 năm tại Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cả 3 năm Nguyễn Thị Huệ (26 tuổi) ở Yên Bái đều ăn Tết ở cơ quan.

Huệ chia sẻ, ngày Tết, lưu lượng phương tiện đông gấp đôi ngày thường nên nhân viên thu phí khá vất vả. Chỉ cần một thao tác chậm, lập tức xe phía sau ùn ứ gây tắc đường. Đó là chưa kể gặp tình huống khách làm mất thẻ, phải xác định điểm đầu cuối để thu tiền, mất nhiều thời gian.

Kể về kỷ niệm công việc ngày Tết, Huệ nhớ mãi về một vị khách gần 60 tuổi đi xe từ Lào Cai về Hà Nội không trình được thẻ để trả phí đường. Khách sau đó kêu mất thẻ, buộc Huệ phải thông báo trung tâm kiểm tra điểm đầu cuối. Thấy phải chờ lâu, khách tỏ vẻ khó chịu rồi to tiếng quát mắng.

Trước tình huống căng thẳng như vậy, Đội điều hành trạm thu phí Nội Bài đã yêu cầu khách đánh xe qua trạm, di chuyển vào làn dừng khẩn cấp để xe phía sau lưu thông. Huệ cũng được đồng nghiệp thay ca đi vào làn đường giải thích với vị khách.

Nguyễn Thị Huệ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ngày Tết với khách qua đường

Sau khi trích xuất dữ liệu điểm xe ra vào cao tốc và được Huệ giải thích quy định xử phạt với người làm mất thẻ, cuối cùng vị khách đã thay đổi thái độ, chấp hành trả phí, nộp phạt.

Điều bất ngờ đối với Huệ chính là thái độ của vị khách sau đó. Không còn những lời to tiếng khiếm nhã, thay vào đó vị khách quay sang nói với Huệ: “Xin lỗi cháu vì chú đã to tiếng ngay trong ngày đầu năm. Năm mới chúc cháu và gia đình mạnh khoẻ, an lành…”.

“Thực sự, lúc đầu thái độ to tiếng của khách khiến tôi rất buồn nhưng khi nhận được lời xin lỗi và chúc mừng năm mới tôi thấy nhẹ người và được an ủi phần nào”, Huệ nhớ lại.

Huệ chia sẻ thêm, ngày Tết ngoài những sự cố không mong muốn thì bản thân và các nhân viên thu phí cũng nhận được nhiều niềm vui bất ngờ từ khách đi đường. Có những khách quen đến trạm dừng trả phí đã chuẩn bị sẵn bao lì xì kèm theo những lời chúc mừng năm mới.

Số tiền mừng tuổi tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm vui lớn từ những lời chúc chân thành.

Bảy năm nay anh Thịnh chưa được về đón giao thừa với vợ con

Anh Đào Văn Thịnh, Trưởng ca thu phí tại km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho hay, đa số cán bộ công nhân viên tại Trung tâm quản lý khai thác đường cao tốc ngày Tết đều phải xa gia đình để trực Tết trên đường. Bản thân anh làm việc tại đơn vị 7 năm thì từng ấy cái Tết phải xa vợ con, “bám đường” phục vụ hành khách.

“Tết đến phải xa gia đình, người thân chúng tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng vì công việc nên tất cả đều xác định rõ tư tưởng "bám đường" đón Tết. Chúng tôi xem việc phục vụ hành khách lưu thông an toàn trên đường chính là niềm vui ngàyTết”, anh Thịnh bộc bạch.

