Lái xe khách đâm vào dải lan can ven quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, khoảng 2h30 sáng nay (30/10), tại Km447+100, quốc lộ 1A thuộc xóm Trung Sơn, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách 29 chỗ BKS: 37B - 015.55 tông vào dải phân cách làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Hai người tử vong là chị Cự Y Chư (SN 2002) và con là Sồng Đức Duy (SN 2019) trú tại xã Nà Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hai người bị thương là: Vừ Bá Chù (SN 1991), trú tại huyện Tương Dương và Nguyễn Thị Gái (SN 1986), trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tài xế xe khách 29 chỗ là Nguyễn Hoài Thanh (SN 1988, trú tại khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, TP Vinh). Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở 12 người (cả phụ xe và tài xế).

Bước đầu vụ tai nạn được xác định là tài xế xe khách không làm chủ tốc độ, tự đâm vào dải lan can bên phải đường.

Xe khách 29 chỗ thuộc nhà xe Tự Hằng, chạy tuyến TP Vinh - Kỳ Sơn và ngược lại.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

