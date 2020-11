Cao tốc Cam lộ - La Sơn bị ảnh hưởng do mưa lũ Miền Trung Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công vào tháng 9/2019. Dự án có tổng chiều dài 98,35km với tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Ông Nguyễn Vũ Quý, quyền Giám đốc Ban Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) cho hay, đến nay tiến độ giải ngân dự án đạt khoảng 1.500 tỷ đồng (27%). Theo ông Quý, mưa lũ miền Trung thời gian qua khiến nhiều gói thầu phải dừng thi công, nhất là trong các tháng 10,11,12 vừa qua. Tuy nhiên, do kế hoạch thi công đã lường được trước thời tiết mưa lũ nên tiến độ cơ bản vẫn nằm trong kế hoạch. “Mưa lũ miền Trung vừa qua tuy không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhưng cũng xuất hiện những điểm thi công chịu tác động do nước chảy từ thượng lưu xuống gây xói mòn. Những điểm này đang được Bộ GTVT chỉ đạo tư vấn kiểm tra lại để đảm bảo chất lượng dự án”, ông Quý nói thêm. Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay dự án Cam Lộ - La Sơn còn vướng mặt bằng tại khu vực thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, ông Quý thông tin, cơ bản các hộ dân đã chấp thuận phương án bồi thường, chỉ chờ khu tái định cư hoàn thành sẽ chuyển dân đến nơi ở mới.