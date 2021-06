Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương, vừa xử lý một tài xế sử dụng ma túy đá, lái xe chống đối lực lượng CSGT trong khi đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 17h45, ngày 16/6, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương do thiếu tá Lưu Văn Vĩ làm Tổ trưởng thực hiện chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP Thuận An.

Tại khu vực ngã tư đường 22/12 giao với đường QL13, phường Thuận Giao, Tổ CSGT phát hiện ô tô hiệu Innova BKS 60LD-028.91 có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Cụ thể, Tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành, tăng ga bỏ chạy hướng về ngã 5 An Phú.

Lực lượng CSGT truy đuổi tới đoạn đường gần ngã 5 An Phú và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành.

CSGT cùng người dân khống chế hai đối tượng điều khiển ô tô chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ

Người điều khiển phương tiện còn ép mô tô đặc chủng của CSGT để quay đầu xe bỏ chạy ngược về hướng ngã tư 22/12.

Tại ngã tư 22/12, CSGT bố trí lực lượng, cùng phương tiện chốt chặn nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh vượt qua chốt chạy về hướng khu công nghiệp VSIP1.

Tổ CSGT tiếp tục truy đuổi theo phương tiện tới đoạn ngã ba Ông Xả + ĐT743B thuộc Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

Tại đây, CSGT đã áp sát yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành, đồng thời đánh lái về bên trái tông vào phía sau bên phải xe mô tô khiển CSGT ngã xuống đường bị chấn thương chân phải, xe mô tô hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục điều khiển phương tiện chạy đến địa điểm Cầu vượt đường sắt thuộc tuyến Mỹ Phước Tân Vạn (khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An).

Tại đây, Tổ CSGT mới dừng được phương tiện.

Tổ CSGT thông báo Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An đến hỗ trợ, đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Tân Đông Hiệp.

Tại cơ quan Công an, lái xe được xác định tên Trần Văn Thủy, sinh ngày 5/5/1990 (trú tại xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Người đi cùng là Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1992, trú tại Định Khải, Yên Định, Thanh Hóa).

Đối tướng lái ô tô bỏ chạy

Tiến hành kiểm tra nhanh lái xe có kết quả dương tính ma túy đá và đã có một tiền án về mua bán và sử dụng chất ma tuý.

Tổ CSGT lập biên bản đối với lái xe với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đồng thời, bàn giao người, phương tiện cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xử lý.

Đình Hiếu