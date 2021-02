Chiều nay (23/2), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Thăng Bình đã triệu tập làm việc với nhóm người hành hung tài xế của xe khách An Phát.

Triệu tập 5 người liên quan

Công an huyện Thăng Bình đã triệu tập làm việc đối với 5 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng chính gồm: Trần Văn Mỹ (SN 1991, tài xế xe khách Kim Liên mang BKS 43B-045.19), Lý Ngọc Thái (SN 1992) và Nguyễn Đình Phát (SN 1996, cả 3 cùng trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình).

Theo điều tra ban đầu, tối 20/2, trên QL 1A qua địa phận xã Bình An (huyện Thăng Bình), xe khách Kim Liên do tài xế Mỹ điều khiển lưu thông tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng và xe khách An Phát mang BKS 81F-000.84 do anh Đào Vũ Mạnh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển có hành vi tranh giành khách với nhau.

Nhóm đối tượng lao lên xe khách đe dọa, đánh đập tài xế xe An Phát.

Mỹ đã điều khiển xe Kim Liên chặn đầu xe An Phát lại, sau đó gọi điện cho Thái, Phát và 1 số đối tượng khác cầm theo mã tấu, tuýp sắt đe dọa, hành hung tài xế Tuấn gây thương tích.

Toàn bộ những hành vi theo kiểu giang hồ của nhóm người xe Kim Liên đã được camera trong xe An Phát ghi lại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp các hung khí.

Hiện Công an huyện Thăng Bình cũng đang điều tra nguyên nhân sự việc và tiến hành giám định thương tích tài xế Tuấn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe vừa dừng lại, nhóm người cầm mã tấu lao lên hành hung

Tối nay, tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn cho biết, sau khi bị nhóm người lao lên xe hành hung, tôi phải nhập viện điều trị do bị đa chấn thương.

Hiện, anh Tuấn đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kbang (Gia Lai).

Tài xế Tuấn đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kbang

Tài xế Tuấn nhớ lại, khoảng 19h tối 20/2, khi lưu thông qua địa phận huyện Núi Thành (Quảng Nam), xe có dừng đón 2 khách đứng vẫy bên đường.

“Sau khi đón khách, xe tôi chạy đến dưới chân cầu vượt Trường Hải thì xe Kim Liên chạy phía sau tăng tốc rồi tạt đầu. Lúc này, tôi có mở cửa để hỏi tài xế xe Kim Liên "chạy gì ẩu vậy".

Tài xế xe Kim Liên liền chửi bới và hỏi vì sao lại bắt khách đường ngắn. Lúc này, phụ xe tôi có bảo, khách vẫy thì dừng đón họ lên. Và tài xế xe Kim Liên lớn tiếng, bọn này ra đất Tam Kỳ chết với tao, thách bọn mày ra khỏi đất Tam Kỳ”, tài xế Tuấn kể lại.

Theo tài xế Tuấn, quãng đường dài hơn 20km từ huyện Núi Thành ra huyện Thăng Bình, xe Kim Liên liên tục tạt đầu xe An Phát, không cho vượt.

“Khi đến địa phận xã Bình An, xe Kim Liên bất ngờ phanh chặn lại. Để tránh tai nạn, xe tôi cũng phanh dừng lại, lúc này một nhóm thanh niên khoảng hai chục người đứng bên đường cùng tài xế xe Kim Liên lao đến xe tôi. Khoảng 5 người cầm mã tấu, tuýp sắt lao lên xe liên tục đấm đá chúng tôi”, anh Tuấn nhớ lại.

5 người liên quan đến vụ hành hung tài xế xe An Phát bị triệu tập

Theo anh Tuấn, sự việc xảy ra quá nhanh, khi nhóm người lao lên xe thì rút chìa khóa xe, rồi liên tục hành hung...

“Tôi bị một thanh niên cầm tuýp sắt đánh vào đầu, tay và ngực. Sau đó, có 2-3 thanh niên đấm đá tôi liên tục, tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ngoài ra, nhóm thanh niên có đánh 2 cái vào đầu tài xế phụ của xe”, anh Tuấn nói thêm.

Cũng theo tài xế Tuấn, sau khi nhóm người xe Kim Liên bỏ đi, người dân chứng kiến đã điện báo Công an.

“Sau khi bị hành hung, xe tôi bị mất chìa khóa phải nhờ thợ đến sửa. Do bị đánh, tôi choáng không thể lái xe, phải nhờ tài xế khác chạy để trả khách. Sáng 22/2, tôi đã đến nhập viện ở Trung tâm y tế Kbang để điều trị.

Chúng tôi không hiểu lý do gì phía xe Kim Liên lại gọi người hành hung theo kiểu côn đồ như thế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc, phía nhà xe Kim Liên, nhóm người hành hung tôi vẫn chưa gọi điện xin lỗi và hỏi thăm tình hình sức khỏe”, tài xế Tuấn bức xúc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Thăng Bình sớm điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không thể để các đối tượng côn đồ lộng hành.



