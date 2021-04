Sau khi tấn công tài xế, đối tượng cướp xe taxi bỏ chạy với tốc độ lên tới 133 km/h.

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng Lý Chấn Cường (41 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ cướp taxi táo tợn rồi đâm vào nhà dân.

Taxi Mai Linh bị cướp hư hỏng nặng

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng nay, Lý Chấn Cường đón xe taxi Mai Linh từ đường Hàm Nghi (Quận 1, TP.HCM) về tỉnh Bình Dương.

Khi xe chạy tới khu Công nghiệp Sóng Thần (thành phố Dĩ An, Bình Dương), Cường yêu cầu lái xe N.A.T. rẽ vào đường số 2, thấy đường tối nên anh T. cảnh giác, cho xe chạy thẳng vào cổng 2 Khu công nghiệp Sóng Thần để tìm kiếm sự trợ giúp.

Xe vừa dừng trước barie, Cường dùng kéo tấn công anh T. Do có đề phòng trước nên anh T. bung cửa thoát ra ngoài nhưng vẫn bị đối tượng vật ngã xuống đường. Khi bảo vệ Khu công nghiệp Sóng Thần cầm gậy ra hỗ trợ, tên cướp nhảy lên xe bỏ chạy. Anh T. bị xây xước nhẹ ở tay.

Công ty Mai Linh ngay khi nhận tổng đài phản ánh sự việc đã cử người phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi.

Qua giám sát hình trình của xe, đối tượng di chuyển với tốc độ rất cao, có lúc lên đến tới 133km/h và thường xuyên thay đổi lộ trình, ban đầu di chuyển theo hướng về Bình Phước, sau đổi về hướng Bến Cát, Củ Chi.

Đối tượng cướp taxi bị công an khống chế

Khi lái xe đến địa bàn xã Trung An (huyện Củ Chi), Cường bị người dân phối hợp với Công an xã Phú Mỹ Hưng, Công an huyện Củ Chi, Công an xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) truy đuổi bám sát.

Do lưu thông với tốc độ cao, chiếc xe đã mất lái đâm vào nhà dân khiến phương tiện hư hại nặng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế được Cường và đưa về trụ sở Công an xã Trung An lập hồ sơ, điều tra xử lý.

Đại diện Công ty Mai Linh cho biết, đơn vị hiện vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Tuấn Kiệt