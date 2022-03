Một chiếc xe của lực lượng PCCC ở Bình Dương không bật còi ưu tiên, đang đi thực tập PCCC cho doanh nghiệp được xác định vượt ẩu, tông chết một phụ nữ đi xe máy trên đường.

Nguồn tin của PV VietNamNet hôm nay (16/3) cho hay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông chết người liên quan đến phương tiện nghiệp vụ của lực lượng công an.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, vào sáng ngày 5/3, Thượng úy Nguyễn Thành Tính (SN 1985, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe chữa cháy biển số xanh 61A-006.31 lưu thông trên đường 22 Tháng 12 theo hướng từ quốc lộ 13 về ngã 6 An Phú để tham gia thực tập phương án PCCC cho một doanh nghiệp.

Khi đến trước trạm xăng dầu Phước Huỳnh (thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì va chạm vào xe máy do chị Trần Thị Ngọc Sương (SN 1984, quê Bạc Liêu) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe máy của chị Sương bị hất văng vào sát lề đường. Riêng nạn nhân bị xe PCCC cán qua người bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe PCCC vượt không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Một người dân gần hiện trường cho biết, thời điểm này xe PCCC chạy tốc độ nhanh, không bật còi ưu tiên.

Hải Yến