Có quá nhiều chuyện từ các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, phát sinh kiện tụng. Dư luận mong mỏi, cơ quan chức năng cần sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc này.

Nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Tính đến nay, Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được đơn thư của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương). Số đơn thư này đang được cơ quan công an xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

Có thể nói, bà Phương Hằng là người giữ kỷ lục hiếm hoi khi có lượng người theo dõi khủng các buổi livestream. Trên mạng xã hội cũng có sự chia rẽ, giữa một bên là bà Hằng và một bên là các cá nhân mà bà... 'gọi tên' trong các buổi livestream.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Mới đây nhất, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, nhà báo Hàn Ni của báo Sài Gòn Giải Phóng cũng có đơn tố cáo bà Hằng.

Hai nhà báo này cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng có dấu hiệu của hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp… của cá nhân họ. Sự việc bắt nguồn khi 2 nhà báo có các bài viết (trên báo và mạng xã hội) phân tích pháp lý về hành vi của bà Hằng trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến nhiều người.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng có đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tố cáo bà Hằng. Đó là ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh), Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên), nghệ sĩ Trịnh Kim Chi…

Một số nghệ sỹ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên… bị bà Hằng gọi tên trong hoạt động từ thiện, cho rằng có dấu hiệu ăn chặn, không minh bạch. Nhóm này cùng số nghệ sĩ khác còn bị bà Hằng nêu ra những chuyện đời tư cá nhân.

Chưa kể, những cá nhân bị bà Hằng 'gọi tên' ngay sau đó xuất hiện trong các đoạn clip, hình ảnh cắt ghép được lan truyền, chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân, số điện thoại nhận được những bình luận, cuộc gọi, tin nhắn có nội dung xúc phạm, đe dọa... gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, công việc, gia đình họ.

Đơn tố cáo những cá nhân trên đều đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Phía bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo những ai?

Nguồn cơn khiến bà Nguyễn Phương Hằng có cuộc chiến pháp lý với nhiều người, xuất phát từ chuyện lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên, người được xưng tụng là “thần y”. Đến nay, đơn bà Hằng tố cáo ông Yên đang được Công an TP.HCM xác minh, giải quyết.

Chính từ vụ việc ông Yên, bà Hằng gọi tên nghệ sĩ Hoài Linh, người được cho là thân thiết, đứng sau quảng bá cho hoạt động chữa bệnh lừa đảo của ông Yên. Nhiều người cho rằng, hễ ai bênh vực những người mà bà chủ Đại Nam gọi tên hay có ý kiến chỉ trích thì ngay sau đó khả năng là người tiếp theo trong các buổi livestream của bà.

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng đang tố cáo một số người và nói “đây là cuộc chiến một mất một còn”

Đáng nói, chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ mà bà Nguyễn Phương Hằng nêu ra trong các buổi livestream được sự quan tâm của xã hội, bấy lâu nay ít ai chú ý đến. Từ phản ảnh của bà Hằng trên mạng xã hội, đến nay Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, chỉ đạo công an các địa phương rà soát việc các nghệ sĩ, cá nhân kêu gọi, tiếp nhận quyên góp, giải ngân từ thiện…

Như vậy, nhiều tháng qua, có quá nhiều chuyện ồn ào từ các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Dư luận mong mỏi, cơ quan chức năng cần sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc này.

Trang Nguyễn