Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại huyện Yên Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định số 2240 về việc thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện này.

UBND tỉnh Bắc Giang hôm nay (7/11) cho biết, việc thực hiện cách ly xã hội huyện Yên Thế từ 18h ngày 6/11.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (nếu được chính quyền cho phép).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, sau 21h không ra khỏi nhà.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại quán Karaoke Cà phê phố ở thôn Mia, xã An Hà.

Theo Công an huyện Lạng Giang, các xã An Hà, Đào Mỹ, Hương Lạc đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 (tính đến ngày 7/11 có 20 ca bệnh) đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán Karaoke Cà phê Phố.

Hình ảnh cơ sở Karaoke Cà phê Phố. Ảnh: Công an Lạng Giang

Quán này do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957) làm chủ và giao cho con trai là Cao Xuân Trung (SN 1988), con dâu là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991) cùng ở thôn Mia, xã An Hà khai thác, quản lý.

Mặc dù đã được chính quyền nhắc nhở, ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng, chống dịch nhưng quán vẫn lén lút hoạt động làm phát sinh ổ dịch phức tạp.

Công an huyện Yên Thế chiều 7/11 phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, từ ngày 26/10 đến chiều 6/11, toàn tỉnh có 267 ca mắc Covid-19. Trong 3 ngày gần đây xuất hiện bình quân 40 F0/ngày.

Đến nay, đã có 246 F0 đang điều trị tại tỉnh, hầu hết các bệnh nhân ở mức độ nhẹ và không triệu chứng, không có mức độ nặng. Chùm ca bệnh ở Thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên cơ bản đã kiểm soát, chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng trong 8 ngày liên tục. Chùm ca bệnh tại Công ty TNHH Luxshare - KCN Quang Châu cũng đã qua 3 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Còn 3 chùm ca bệnh tại các huyện Yên Thế, Lạng Giang và Tân Yên đang có diễn biến phức tạp. Các chùm ca bệnh liên quan đến nhiều xã, thị trấn khác nhau, nhiều ngành nghề, có lịch trình di chuyển và tiếp xúc nhiều như: Công nhân, lái xe, học sinh, cán bộ, viên chức, cán bộ y tế, kinh doanh, nhân viên quán bar,… Dự báo trong những ngày tới tiếp tục xuất hiện 30 - 40 F0/ngày liên quan đến các chùm ca bệnh là F1, F2 đã được cách ly; người dân tại các khu vực đã phong tỏa trên địa bàn, có thể xuất hiện thêm F0 ngoài cộng đồng.

Hà An