Sáng nay (3/6) tại huyện Lục Ngạn, chính quyền địa phương tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 5.000 thương nhân, lái xe tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện. Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn Nguyễn Việt Oanh nhìn nhận, do làm tốt công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly y tế, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đến nay vùng sản xuất vải thiều Lục Ngạn đã an toàn, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Do vậy, việc các tài xế, thương nhân đến thu mua, vận chuyển vải thiều được xét nghiệm, khám sàng lọc và tiêm phòng Covid-19 sẽ bảo đảm vải thiều Lục Ngạn đã được sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ an toàn trước khi vào thời điểm chính vụ.