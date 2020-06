Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Lúc 13h hôm nay (13/6), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo hướng đi của bão số 1. Ảnh: KTTV

Đến 1h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Tới 13h cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao.

Từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn, Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT - UB Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu Ban chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão, thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức kiểm đếm và duy trì liên lạc thường xuyên với tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Bộ TN&MT chỉ đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan tạo điều kiện cho tàu thuyền, ngư dân vào trú tránh bão khi có nhu cầu; các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống.

Giám sát gói hỗ trợ Covid-19, tránh 'bò đi lạc nhà quan, quan đi lạc hộ cận nghèo' ĐBQH đề nghị tăng cường thanh tra, giám sát để “Tránh tình trạng bò đi lạc nhà quan, quan đi lạc vào hộ cận nghèo” như báo chí đã nêu.

Hương Quỳnh