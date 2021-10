Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão số 8. Đối với những người đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc cần có phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão.

Bão số 8 đang hướng vào phía đất liền nước ta. Đây là cơn bão có cường độ mạnh trên biển, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Từ đêm mai đến ngày 14/10, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển sẽ có gió mạnh, hoàn lưu bão, không khí lạnh khả năng gây mưa lớn, kéo dài tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Quảng Trị, Quảng Nam. Đây là các địa phương đã xảy ra mưa lớn trong thời gian qua, nhiều hồ chứa nhỏ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng thấp trũng.

Bão số 8 với khối mây đậm đặc đang trên Biển Đông hướng vào đất liền nước ta. Ảnh: Hmawari.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại công điện ngày 10/10, đồng thời chủ động theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến, tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung:

Bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển, cửa sông và tại khu neo đậu; đảm bảo an toàn cho người trên lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và trên các đảo.

Chủ động rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố.

Kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Bộ TN&MT tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thuỷ điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, nhất là hồ đập xung yếu, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bộ GTVT chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán, di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu.

Bộ Công an phối hợp với chính quyền các địa phương và các Bộ, ngành có liên quan thông tin kịp thời, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ, sạt lở; chỉ đạo, triển khai phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mộc Miên