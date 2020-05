Khi đột kích vào sòng bạc, Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ một Phó trưởng Công an phường đang sát phạt cùng các con bạc.

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 12 người về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” xảy ra tại 1 căn nhà ở đường Trịnh Đình Thảo, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú.

Đáng nói trong đó có trường hợp ông Đoàn Hồng Phúc, nguyên Phó trưởng Công an P.6, Q.6.

Trước đó, Công an TP.HCM đã có quyết định tước quân tịch CAND đối với ông Phúc.

Được biết, quá trình điều tra theo dõi, ngày 5/5 lực lượng Công an TP.HCM bất ngờ ập vào sòng bạc được tổ chức tại nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo. Tại hiện trường Công an khống chế, bắt giữ hơn 10 người đang sát phạt cờ bạc.

Theo cơ quan Công an người tổ chức sòng bạc là Ngô Nhựt Thanh, tự Thanh “mười ngàn”.

Ông Đoàn Hồng Phúc là 1 con bạc cùng Thanh “mười ngàn” cũng tham gia sát phạt.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Sau clip 'nóng', Cục trưởng thi hành án dân sự Hậu Giang nghỉ việc Sau khi lộ clip "nóng" và bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, Cục trưởng thi hành án dân sự Hậu Giang được cho nghỉ việc theo nguyện vọng.

Trang Nguyên