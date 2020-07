Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam hai phóng viên về tội cưỡng đoạt tài sản.

Chiều nay, tại buổi họp báo thường kỳ, đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin liên quan tới vụ “tống tiền” 5 tỷ đồng Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị bắt giam 6 bị can, trong đó có hai phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hai phóng viên trong nhóm 6 bị can bị bắt là Phạm Văn Ân (SN 1988, ngụ ở thôn 2, xã Long Anh, TP Thanh Hóa) và Lê Doãn Tài (SN 1985, ngụ ở đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Công an Thanh Hóa thông tin về 2 phóng viên bị bắt

Theo đại tá Trần Phú Hà, cả 2 phóng viên Ân và Tài bị bắt ngày 7/7, đều là phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp có địa chỉ ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 12/5, một số người lạ mặt đến phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) xin gặp muốn tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng, mua lại mỏ đất hết hạn…

Sau khi có trao đổi qua lại, một người đàn ông lấy một cuốn sổ có kẹp tiền phía trong rút ra nhét vào tay ông Tùng và quay clip.

Nhóm người trên đã dựng clip để tống tiền, đòi 5 tỷ đồng. Ngay sau đó, ông Tùng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Lê Dương

