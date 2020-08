Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (11/8) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một phó trưởng công an xã tử vong khi truy bắt cát tặc.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng nay, lực lượng công an xã Thạnh Hội phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên tổ chức tuần tra xử lý ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Trong lúc tuần tra, lực lượng công an phát hiện một ghe máy đang hút cát trái phép nên áp sát để khống chế bắt giữ.

Phát hiện công an, ghe cát lập tức rút lù (lỗ giữa ghe để làm chìm khi bị phát hiện) khiến chiếc ghe chìm xuống nước. Lúc này, xuồng của lực lượng chức năng bị dòng nước xoáy nhấn chìm xuống sông.

Sự việc khiến Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, đại úy Lê Thanh Hải tử vong, những người khác may mắn thoát nạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên và cho biết đây là vụ tai nạn đường thủy khi làm nhiệm vụ, không có nổ súng tại hiện trường.

Nạn nhân mới được điều động về làm Phó trưởng Công an xã, mang cấp bậc đại úy.

