Cảnh sát đột kích quán karaoke (Bình Giang, Hải Dương) phát hiện 48 nam, nữ đang bay lắc trong quán karaoke hoạt động chui.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 1h30’ ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang đột kích quán karaoke Bad boy ở thôn Lương Phúc, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang do ông Phạm Văn Nhân (SN 1988) làm chủ.

Cảnh sát đột nhập khi các nam thanh nữ tú đang say trong nhạc, chất kích thích

Cảnh sát phát hiện tại một số phòng hát có 48 đối tượng (26 nam, 22 nữ). Những người này có biểu hiện sử dụng trái phép chất kích thích.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào, vỏ túi nilon, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười…

Trong tiếng nhạc lớn, họ nhảy múa, vui chơi bất chấp lệnh cấm tụ tập, mở cửa quán karaoke để phòng dịch của chính quyền.

Bất chấp lệnh cấm, hàng cấm vẫn được tuồn về để thoả mãn cuộc vui

Qua test nhanh, phát hiện 43/48 trường hợp dương tính với ma túy.

Tang vật thu được

Các đối tượng nữ chủ yếu là nhân viên phục vụ, có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Những nam thanh niên dương tính với ma túy chủ yếu trú tại địa bàn các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành lân cận.

Quán karaoke mở phục vụ bất chấp lệnh cấm

Được biết, quán karaoke này hoạt động từ tháng 1/2021. Tuy nhiên, tháng 2/2021, cơ sở cũng đã bị công an phát hiện để cho khách đến hát sử dụng trái phép ma túy.

Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu các đối tượng tham gia sử dụng ma tuý trái phép về trụ sở để điều tra.

Nguyễn Thu Hằng