Lực lượng quân sự ở Bình Dương sẽ phát còi báo động vận hành hệ thống phòng không trong hơn 10 phút, đây là loại còi báo động âm thanh lớn có thể gây hiểu lầm khi vận hành.

Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, đơn vị này sẽ vận hành thử hệ thống còi báo động phòng không trong phạm vi thành phố.

Đây là hệ thống còi có âm thanh rất lớn và vang vọng xa, do đó Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Dầu Một đã phát thông báo cho người dân được biết, tránh hiểu lầm, tạo dư luận không đúng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Phạm Minh Trí - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Dầu Một cho biết, dự kiến từ ngày 16 đến 18/11 đơn vị sẽ vận hành hệ thống còi báo động một lần, thời gian phát còi từ 10 đến 15 phút.

Do đây là loại âm thanh lạ chưa được thử trước đó nên khi vận hành sẽ dễ gây hiểu lầm, hoang mang trong nhân dân. Do đó, lực lượng quân sự đã thông báo đến tất cả các đơn vị trên địa bàn thành phố để phổ biến đến nhân dân trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 11/2019, người dân tại tỉnh Bình Phước cũng hoang mang khi nhiều tiếng nổ lớn trên bầu trời, nhiều người sau đó đăng lên mạng xã hội cho rằng máy bay bị rơi.

Tuy nhiên, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước sau đó khẳng định tiếng nổ này là tiếng của máy bay khi luyện tập theo kế hoạch.

Quảng Nam dùng còi hú cảnh báo sạt lở đất, khẩn cấp di dời hơn 1.000 hộ dân Do mưa lớn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sử dụng còi báo động, loa cầm tay cảnh báo người dân nguy cơ xảy ra sạt lở do mưa lớn. Huyện này đã di dời hơn 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Xuân An