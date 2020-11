Do mưa lớn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sử dụng còi báo động, loa cầm tay cảnh báo người dân nguy cơ xảy ra sạt lở do mưa lớn. Huyện này đã di dời hơn 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.