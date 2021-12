Bị can Nguyễn Văn Hà vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ sau khi dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn.

Chiều 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt, di lý bị can Nguyễn Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Hà bị bắt khi đang trốn lệnh truy nã ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Bị can Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, giữa bị can Hà và anh Lê Minh Bình (48 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 13/8, anh Bình đi bắt cá phía sau nhà Hà thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó Hà lấy dao Thái Lan đâm anh Bình.

Mặc dù được người dân đến can ngăn, đưa anh Bình đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Còn Nguyễn Văn Hà sau khi gây án gã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hà về tội “Giết người”.

Trưa 17/12, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện bị can Hà đang trốn tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang nên tiến hành bắt giữ. Đáng nói, Nguyễn Văn Hà là đối tượng có 7 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

T.Chí