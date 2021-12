Nhiều dấu hiệu cho thấy, nghi can V.N.Q.Tr. đã hành hạ con riêng của người tình, khiến bé gái 8 tuổi tử vong.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ hành vi hạnh hà dẫn đến cái chết của một bé gái 8 tuổi.

Nạn nhân tử vong là N.T.V.A. (SN 2013, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh).

Bé A. là con riêng của ông T. Còn ông T. đang chung sống như vợ chồng với V.N.Q.Tr.

Trước đó, chiều tối 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc một bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Vì nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ về cái chết của bé gái này nên phía bệnh viện báo công an vào cuộc.

Các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh và Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện sau đó.

Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận thi thể của bé A. bị đa chấn thương, nghi vấn do bị bạo hành. Công an khám nghiệm hiện trường là căn hộ mà bé A. sống cùng cha ruột và "dì ghẻ", thu giữ nhiều vật dụng nghi là bà Tr. dùng để đánh bé A.

Làm việc với công an, một số hàng xóm cung cấp thông tin đã nhiều lần biết rõ bà Tr. đánh đập con riêng của người tình.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, công an bắt khẩn cấp bà Tr. và đang mở rộng điều tra.

Linh An