Nam y tá BV Việt Tiệp (Hải Phòng) bị bắt về tội tràng trữ ma túy ở nhà nghỉ, trong bữa tiệc liên hoan.

Theo thông tin ban đầu, vào 12h ngày 1/12, tại nhà nghỉ Hoàng Anh (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải An kết hợp cùng lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1, Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Hải Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp.

Nguyễn Hải Mạnh là y tá khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc BV Việt Tiệp. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc BV Việt Tiệp báo cáo về trường hợp trên.

Trao đổi thêm với PV VietNamNet tối nay, BV Việt Tiệp xác nhận người bị bắt là cán bộ của đơn vị. Người này bị bắt khi đang tổ chức tiệc chia tay để chuẩn bị tăng cường đi chống dịch vào miền Tây.

Nguyễn Thu Hằng