Vì va chạm nhau trên đường mà Huy đã truy đuổi, đạp ngã xe dẫn đến hậu quả làm hai người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về vụ đạp ngã xe trên phố, khiến hai người tử vong.

Nghi can Nguyễn Thanh Huy khi bị tạm giữ

Trước đó, tối 3/2 Nguyễn Thanh Huy đi xe gắn máy ở quận Bình Tân thì xảy ra va chạm giao thông với xe gắn máy do anh N. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển chở theo B. (13 tuổi, quê Hải Phòng). Dù va chạm không hề hấn gì nhưng hai bên cự cãi, chửi nhau.

Chưa dừng lại, hai bên còn rượt đuổi nhau trên đường. Đến đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hoà A thì Huy vung chân đạp ngã xe anh N. rồi phóng xe tẩu thoát. Bị đạp bất ngờ, xe của anh N. lao vào cột đèn ven đường khiến anh N. tử vong tại chỗ.

Còn B. bị thương tích nặng, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong.

Sau khi tẩu thoát, Huy bỏ trốn về An Giang. Khi vào cuộc điều tra, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an quận Bình Tân đã xác định Huy là đối tượng gây án nên tổ chức truy bắt.

Khi nhận được thông tin hỗ trợ, Công an TX. Tân Châu, tỉnh An Giang đã bắt giữ được Huy và bàn giao cho Công an quận Bình Tân để xử lý theo quy định.

Linh An