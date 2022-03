Bị can Đào Ngọc Cảnh bị khởi tố, bắt giam vì liên quan vụ chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ngày 19/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Môi giới hối lộ”.

Bị can Cảnh bị bắt do liên quan đến vụ lừa đảo “chạy điều động” Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Bị can Đào Ngọc Cảnh. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo diễn biến sự việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn.

Quá trình điều tra, bị can Trần Trí Mãnh khai ra nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông ta.

Theo đó, khoảng tháng 1/2021, Mãnh liên hệ với 4 người trên để thực hiện âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.

Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Tâm, Quý, Trọng đã không thể thực hiện được âm mưu nói trên.

Lúc này, Quý, Tâm, Trọng bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền 2,6 tỷ đồng bọn chúng nói đã chi cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển, nhưng thực chất những đối tượng này chia chác để tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan công an, Đào Ngọc Cảnh đã môi giới cho Trần Trí Mãnh dùng số tiền 20 tỷ đồng, nhờ nhóm Trọng, Tâm và Quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi khác.

Ngày 20/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (SN 1967, ngụ Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (SN 1973) để điều tra về hành vi trên.

H.Thanh