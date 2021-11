Người phụ nữ liên quan đến vụ “buôn lậu” xảy ra tại 3 căn nhà của gia đình Thượng tá biên phòng ở An Giang đã bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vàng (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguơn) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Bà Vàng là vợ của một Thượng tá biên phòng ở An Giang.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Vàng. Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 2, lực lượng Phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

Trong 3 căn nhà nói trên có hai căn do bà Vàng làm chủ hộ; căn còn lại do bà Trần Thị Dũng (chị ruột của bà Vàng) làm chủ hộ.

Tại 3 căn nhà này, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

Hai bị can Dũng và Lên

Đến tháng 7, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại 3 căn nhà nói trên.

Sau đó, Công an TP Châu Đốc đã khởi tố bị can, bắt giam Trần Thị Dũng và Lê Văn Lên (31 tuổi), cả hai cùng ngụ An Giang về hành vi “Buôn lậu”.

Đến nay vụ án “Buôn lậu” này Công an TP Châu Đốc đã bắt tạm giam 3 bị can và đang tiếp điều tra làm rõ.

Thiện Chí