Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công bé Nguyễn Cao Gia Bảo ở Bắc Ninh bị bắt cóc trong lúc bố đưa đi chơi ở công viên.

Đêm 22/8, theo nguồn tin của phóng viên có được, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tìm thấy bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) mất tích bí ẩn cách đây 1 ngày.

Hiện toàn bộ thông tin vụ việc đang được công an xác minh cụ thể cháu bé đã đi đâu, ở với ai...

Cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã được tìm thấy.

Nguồn tin khác cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang vừa tìm thấy đối tượng đưa bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh về nhà tại tỉnh Tuyên Quang ngay trong đêm 21, rạng sáng ngày 22/8.

Lực lượng chức năng đã truy tìm phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thu được chứng minh thư của người đàn bà này cùng bộ quần áo của cháu bé (thay để ngụy trang).

Song song với đó, một mũi nghiệp vụ trên Tuyên Quang đã vào nhà người phụ nữ này và tìm được cháu bé.

Hình ảnh người phụ nữ nghi bắt cóc cháu bé.

Đối tượng khai nhận, 3h sáng nay đã chở cháu bé về nhà trên tỉnh Tuyên Quang.

Hiện Công an Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ người phụ nữ này. Công an cũng làm các thủ tục bàn giao cháu bé cho gia đình.

Được biết, sau khi bắt cháu bé từ 17h35 ngày 21/8, đối tượng đã đưa cháu bé về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và đến 3h sáng 22/8 di chuyển về nhà ở Tuyên Quang.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan công an tìm thấy cháu bé ở địa phận tỉnh Tuyên Quang, sức khoẻ cháu bé ổn định.

"Lực lượng công an đã cử người lên Tuyên Quang, đang trên đường đưa cháu bé về Bắc Ninh" - vị lãnh đạo nói.

Công bố hình ảnh người phụ nữ nghi bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố hình ảnh nhận dạng người phụ nữ nghi bắt cóc cháu bé hơn 2 tuổi vào tối qua.

Nhị Tiến