Hôm nay (10/2), gia đình nữ sinh N.P.A, 14 tuổi (học lớp 8B, trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã có đơn trình báo các cơ quan chức năng về việc con mình bị bố bạn học hành hung.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 5/2 (tức ngày mùng 5 Tết) N.P.A chở theo 2 bạn lên nhà em P.T.P.L (bạn học cùng lớp) để giải quyết xích mích cá nhân.

Khoảng 14h30 cùng ngày, 3 em về đến khu vực chợ Hệ thì bị 1 ô tô 4 chỗ màu trắng xám chặn lại. Một người đàn ông mở cửa xe, tấn công mạnh chiếc xe điện mà các em đang đi, khiến cả 3 ngã ra đường.

Người này nhảy vào túm tóc, đánh N.P.A.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại. Sau khi đấm đá khiến nữ sinh gục xuống, người đàn ông này dừng tay. Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, người này lái xe xuống nhà N.P.A để chửi bới.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ sinh N.P.A. nôn ói, lịm đi, được gia đình đưa đi cấp cứu. Hiện, nữ sinh vẫn chưa bình phục. Các bác sĩ đang theo dõi chấn thương sọ não, đa tổn thương.



Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy (Thái Bình) Đỗ Trường Sơn cho biết, 2 nữ sinh học lớp 8B trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thụy Ninh có mâu thuẫn trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Báo cáo nhà trước gửi lên nêu: Khoảng 14h30 ngày 5/2 tại xã Thụy Ninh, ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, trú thôn Hệ, xã Thụy Ninh) là phụ huynh em P.T.P.L chặn đường để đánh em N.P.A.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do các em học sinh không hiểu nhau, nói xấu trên Facebook vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó, em N.P.A dẫn bạn đến nhà em P.T.P.L nói chuyện và xảy ra đánh nhau.

Khi phụ huynh của em P.T.P.L biết chuyện đã lái ô tô chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn kia và chặn đánh.

Ông Sơn cho hay, dù sự việc xảy ra bên ngoài phạm vi trường học, song lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy vẫn hết sức quan tâm, phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết.

Lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho hay, đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Thụy Ninh. Công an huyện đang điều tra, xử lý.

