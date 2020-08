Một căn hộ chung cư ở phường 3, quận 4, TP.HCM có nhiều bí ẩn khi người vào nườm nượp rồi mất hút trong đó.

Công an quận 4 mới đây đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Trinh (SN 1962, ngụ ở địa phương) và 5 đồng bọn về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Công an cũng khởi tố 19 người khác về hành vi “đánh bạc”.

Khi công an ập vào bên trong căn hộ chung cư có gần 30 người sát phạt cờ bạc ăn tiền

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin quần chúng, mới đây Công an quận 4 nhận được một số tin báo về điều lạ xảy ra tại một căn hộ chung cư nằm ở phường 3. Tại đây, có nhiều người lạ ra vào căn hộ, bất kể ngày đêm và mất hút trong đó. Xung quanh cũng có nhiều đối tượng lảng vảng, có thái độ rất cảnh giác.

Công an quận 4 nhanh chóng vào cuộc và chỉ thời gian ngắn đã xác định đây là tụ điểm cờ bạc quy mô do đối tượng Võ Thị Ngọc Trinh cầm đầu.

Rạng sáng 16/8, lực lượng Công an quận 4 bất ngờ tập kích vào căn hộ, bắt quả tang gần 30 người đang chơi cờ bạc ăn tiền. Công an thu giữ tại hiện trường 79 bộ bài Tây, nhiều phỉnh dùng quy ước tiền đặt cược cờ bạc và gần 300 triệu đồng.

Qua điều tra xác định, đối tượng Trinh có vai trò chủ sòng. Hàng ngày, Trinh gọi điện thoại nhiều người quen đến căn hộ này để chơi cờ bạc ăn tiền. Trinh thuê nhiều đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, mở cửa cho người ra vào sòng, chia bài, thu tiền xâu và cả phục vụ ăn uống thâu đêm suốt sáng cho hàng chục người chơi…

Quy định do Trinh đề ra là sòng bạc chỉ tiếp người quen hoặc người đến chơi phải được người mà Trinh quen biết, tin tưởng, giới thiệu đến. Sòng bạc hoạt động cả ngày lẫn đêm và Trinh thu tiền xâu không ít.

Qua sàng lọc và làm rõ vai trò cụ thể, đến nay Công an quận 4 đã khởi tố 25 người.

Phước An