Sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, một bị cáo đã đến sảnh TAND tỉnh Bình Phước uống thuốc tự tử.

Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) xác nhận thông tin, lực lượng chức năng vừa đưa một bị cáo uống thuốc tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước đi cấp cứu.

Bị cáo Hào được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu sau khi uống thuốc tự tử.

Sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài). Người được đưa đi cấp cứu là bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ tại Bình Phước).

Mạc Văn Hào là bị cáo trong vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra vào tháng 7/2019, bị TAND huyện Phú Phú Riềng, tỉnh Bình Phước tuyên phạt 30 tháng tù treo vào ngày 8/5/2020.

Tuy nhiên, phía bị hại cho rằng mức án trên là quá nhẹ nên kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Phước để xét xử phúc thẩm.

Ngày 12/8/2020, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Hào 30 tháng tù giam.

Theo nhận định của HDXX, “bị cáo Hào có hành vi dùng dao đâm, tấn công bị hại từ phía sau khi bị hại đang ở thế bị động và đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể dễ dẫn đến chết người, thể hiện sự coi thường tính mạng của người khác. Bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ nhưng cẩp sơ thẩm chưa nhận định là thiếu sót. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên, cấp sơ thẩm cho bị cáo Hào hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo”.

Bức xúc vì bị xử tù giam, chiều nay (24/8) Mạc Văn Hào cùng hơn 10 người khác kéo lên TAND tỉnh Bình Phước phản ứng. Tại đây, Hào đã lấy một lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) uống tự tử, một số người khác quay clip đăng lên mạng xã hội.

Phát hiên sự việc, lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ, đưa Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến tối cùng ngày, sức khỏe của bị cáo Hào đã ổn định.

Đại diện TAND tỉnh Bình Phước cho biết sẽ thông tin cụ thể về vụ việc vào ngày mai (25/8).

Về nội dung vụ án, cáo trạng của Viện KSND nêu, vào chiều 7/7/2019, Mạc Văn Hào đến nhà một người tên U. để dự tiệc mừng liên hoan chị này mua xe ô tô.

Trong lúc dự tiệc, chị T.T.C lên sân khấu hát karaoke, Hào cũng đi lên dùng 2 tay ôm eo chị C nhưng chị này không đồng ý nên Hào đi về bàn tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, Hào cầm ly rượu đến mời chị C nhưng chị C không uống mà hắt rượu vào người Hào. Bực tức, Hào dùng tay phải ghì đầu chị C xuống, rồi dùng tay tát liên tiếp vào mặt và dùng mic gõ vào đầu chị C.

Thấy chị C bị đánh, anh Nguyễn Viết Sao (em họ của chị C) đang ngồi uống rượu phía dưới đi lên đấm vào người của Hào. Mọi người can ngăn nên Hào bỏ về nhà.

Một lúc sau, Hào ầm một con dao và một cây kéo quay trở lại tìm anh Sao để trả thù. Lúc này, Hào đi từ phía sau tới bàn của Sao, cầm dao đâm một nhát vào lưng khiến anh này ngã xuống đất.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với vết thương đâm thấu ngực, tràn khí màng phổi, thương tích 15%.

