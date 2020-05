Sáng nay, Công an tỉnh Bình Định công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Võ Đức Nguyện, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.