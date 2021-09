Sáng 4/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra công tác lập chốt chuẩn bị kiểm soát chặt người và phương tiện sau khi đã phân vùng chống dịch.

Lực lượng công an sáng nay đã triển khai nhiều điểm chốt kiểm soát người và phương tiện sau khi thành phố Hà Nội phân thành 3 vùng chống dịch.

Công an thành phố Hà triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào phân vùng 1 (vùng đỏ). Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Theo Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về kiểm soát, phong tỏa "triệt để" phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Công an chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng 1.

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hoá thiết yếu, có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết, kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

Cụ thể, 21 chốt trực loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện, cùng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế. Tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng, gồm 16 cán bộ, chiến sĩ Trong đó, Công an thành phố Hà Nội triển khai 10 cán bộ, chiến sĩ, 2 cán bộ Sở Giao thông vận tải, 2 cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế 2 cán bộ.

9 chốt trực do UBND quận, huyện quản lý đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình gồm công an quận, huyện, tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. Thành phần 5 cán bộ chiến sĩ công an quận, huyện, 1 cán bộ Thanh tra giao thông, 1 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện, 1 cán bộ y tế và 1 cán bộ chính quyền địa phương.

9 chốt loại 3 do UBND xã, phường, thị trấn quản lý và công an xã, phường, thị trấn chủ trì thực hiện. Tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. Thành phần tham gia 1 cán bộ công an xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ công an quận, huyện tăng cường, 1 cán bộ tự quản, 1 cán bộ y tế; 1 cán bộ chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng vẫn kiểm tra giấy tờ của người dân theo quy định hiện hành. Từ ngày 6/9, Công an thành phố sẽ thực hiện kiểm soát theo quy định mới.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch TP Chu Ngọc Anh thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1

Lãnh đạo TP kiểm tra chốt trên đường 32 địa phận quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Nhị Tiến

Theo cán bộ tại chốt trên đường 32, bắt đầu từ 6h sáng 4/9, lực lượng chức năng đã làm nhiệm vụ. Lượng người và phương tiện qua đây khá đông. Việc kiểm soát phải được đảm bảo an toàn và không để tình trạng ùn tắc giao thông.

Chốt kiểm soát dịch tại khu vực đường 32, quận Nam Từ Liêm hướng từ Hoài Đức vào quận Cầu Giấy. Ảnh: Nhị Tiến

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Lượng người ra đường khá đông. Ảnh: Nhị Tiến

Ghi nhận tại chốt số 13 đặt tại 2 đầu cầu Mai Lĩnh, các lực lượng CSGT, TTGT, Công an quận Hà Đông, dân quân tự vệ... đã tập trung đầy đủ từ 6h30 phút sáng, nhưng thiếu lực lượng y tế nên cả tổ công tác chưa triển khai làm nhiệm vụ được.

Chốt số 13 đặt tại 2 đầu cầu Mai Lĩnh. Ảnh: Phạm Hải

Tại chốt đầu cầu Mai Lĩnh, tổ công tác kiểm tra giấy đi đường của người dân, kết hợp với việc tuyên truyền nhắc nhở người dân từ ngày 6/9 phải có giấy đi đường xác nhận của công an phường, xã mới được tham gia giao thông.



Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Chốt kiểm soát tại cầu Thăng Long (Đại lộ Võ Văn Kiệt) sáng nay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ từ sớm. Tất cả các phương tiện đi qua cầu Thăng Long ở hai chiều ra và vào trung tâm thành phố đều được kiểm tra giấy tờ đi đường.

Ngoài việc kiểm tra giấy đi đường lực lượng tại chốt còn tuyên truyền về chính sách mới về giấy tờ ra đường sau ngày 6/9 để người dân nắm bắt và chấp hành. Ảnh: Đoàn Bổng

Ảnh: Đoàn Bổng Ảnh: Đoàn Bổng Ảnh: Đoàn Bổng

Chốt kiểm soát y tế tại cầu Thăng Long (đoạn Võ Văn Kiệt hướng vào trung tâm thành phố). Ảnh: Đoàn Bổng

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm PV