“Trong hai tuần đó, TP phấn đấu mở rộng vùng thực hiện Chỉ thị 15, thu hẹp Chỉ thị 16 và sẽ có nơi xuống thực hiện Chỉ thị 19, đến mức nào đó tiến tới bình thường trở lại trong trạng thái mới”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết như trên khi trao đổi với P.V VietNamNet bên lề buổi làm việc với huyện Cần Giờ, sáng 12/9.

Theo Bí thư Nên, Nghị quyết 86 của Chính phủ giao cho TP.HCM và một số tỉnh phía Nam phấn đấu đến 15/9 kiểm soát được dịch bệnh.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Đến giờ này, theo ông Nên, những nỗ lực, quyết tâm của TP đã có kết quả ban đầu. TP đã tập trung thực hiện giãn cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và có hiệu quả.

“Tuy nhiên, đối chiếu với các tiêu chí của Bộ Y tế đưa ra, căn cứ vào tình hình của TP thì có nhiều nơi chưa đạt được. Chỉ có huyện Cần Giờ, Củ Chi và quận 7 cùng với một số quận, huyện khác thì tiệm cận được với các tiêu chí đề ra”, Bí thư Nên thông tin.

Theo ông Nên, TP vẫn còn những yếu tố chưa căn cơ, ổn định. Phải tiếp tục làm thêm một thời gian nữa, để kéo giảm các chỉ số, một số hoạt động khác tiến triển ổn định. Lúc đó, TP mới tự tin bước vào giai đoạn bình thường mới.

Hiện nay, lãnh đạo TP đã đề ra các chiến lược cho thời kỳ bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép. Trong đó, đề ra 10 chiến lược, như y tế, an sinh xã hội, khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, an ninh quốc phòng, dân vận…

Tại sao gọi chiến lược, ông Nên giãi bày vì phải sống thời kỳ dài hơn, vì chúng ta không thể quét sạch F0 trong thời gian nhất định và không thể thực hiện nghiệm giãn cách xã hội mãi; phải thực hiện chiến lược an toàn, mở cửa thì phải an toàn, an toàn mới mở cửa, để thực hiện các bước phục hồi kinh tế.

Các chiến lược này để vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo sức khỏe nền kinh tế, nếu không có thể chống dịch thành công, nhưng sẽ bị khủng hoảng vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin, hiện TP đang phấn đấu các giải pháp về y tế, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, phát hiện F0, điều trị giảm đến mức thấp nhất tử vong, hạn chế ở mức chấp nhận được. “Hiện nay, những điều này chưa đạt được”, Bí thư cho hay.

Về vấn đề đặt ra trong tình huống Trung ương cho phép kéo dài hai tuần nữa thì TP có tự tin kiểm soát được dịch hay không?

Trả lời vấn đề này, ông Nên cho hay, sự chờ đợi thêm hai tuần nữa là rất quan trọng. Theo tính toán, đến nay số F0 mà TP quản lý trên dưới 100.000 trường hợp, sau hai tuần sẽ giảm vì chúng ta cô lập và hạn chế được sự lây lan.

Thứ hai, tiêm vắc xin đang cao dần thì tỷ lệ kháng thể nâng lên, có hiệu quả. Từ đó, tỷ lệ tử vong với các tiêu chí khác ổn định, đi kèm là tăng cường, củng cố các biện pháp đang thực hiện thì chắc chắn có kết quả khả quan.

Với những phân tích như thế, Bí thư Nên cho biết, tình hình sau ngày 15/9, TP sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt mục tiêu.

“Hiện nay, chúng ta thực hiện theo Chỉ thị 16 toàn phần, cố gắng mở rộng khu vực thực hiện Chỉ thị 15, thu hẹp 16 lại và đến mức nào đó sẽ có nơi xuống thực hiện Chỉ thị 19; khi đạt được mức nào đó chúng ta sẽ bình thường trở lại. Bước đi là như thế, từng bước phải chắc chắn, không phiêu lưu, vì lỡ xảy ra sự cố thì chúng ta khó mà chống chịu được”.

Cần Giờ mở tour du lịch vào cuối tháng 9/2021

Làm việc với huyện Cần Giờ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và tiếp tục cố gắng giữ vững trong sạch địa bàn để phát triển dịch vụ, du lịch.

Bí thư Thành ủy gợi ý: “Huyện có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ Covid-19. Phải chuẩn bị điểm đến an toàn, người dân đi du lịch an toàn, nếu có rủi ro thì chuẩn bị phương án xử lý. Bởi hiện nay, người dân TP sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội rất muốn được đi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức vài món ăn rồi cuối ngày về lại thành phố”.

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận đây là cơ hội để Cần Giờ làm hai việc là chia sẻ với cộng đồng và phát triển kinh tế du lịch dịch vụ.

Khu sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ luôn thu hút du khách trong và ngoài nước

Ông cũng ví dụ, một huyện ngoại thành khác là Củ Chi cũng tính toán mở lại du lịch địa đạo, nhưng ở Củ Chi thì độ an toàn khó hơn vì tiếp giáp Hóc Môn, một địa bàn còn khá phức tạp về dịch bệnh. Trong khi đó, Cần Giờ có địa hình khép kín, biệt lập với TP có điều kiện thuận lợi hơn để triển khai dịch vụ du lịch.

Bí thư Nên cũng gợi mở, ngoài du lịch thì huyện cần xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người) tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế.

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết thêm, yêu cầu mà huyện đặt ra là mở ra dịch vụ nào thì phải có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó. Về khôi phục du lịch, ông Dũng cho biết, huyện cũng đã có kế hoạch, trong đó xây dựng tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, du khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở trong khu vực nhất định. “Dự kiến đến 30/9 có thể mở tour du lịch thí điểm đầu tiên”, ông Dũng nói.

Với khẳng định của Bí thư huyện Cần Giờ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, tour du lịch đầu tiên này TP sẽ ưu tiên lực lượng tuyến đầu sau nhiều tháng căng mình chống dịch đi nghỉ ngơi, việc này nhằm giúp tái tạo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu.

Hồ Văn