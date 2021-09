Nhận thấy việc cưỡng chế người dân đưa đi xét nghiệm là chưa đúng, lãnh đạo phường ở Bình Dương đã công khai xin lỗi người phụ nữ.

Trao đổi với PV vào chiều nay (29/9), ông Nguyễn Hữu Châu – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy kiêm Chánh thanh tra TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đoàn công tác của Thành ủy Thuận An và phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với chị Hoàng Thị Phương Lan (SN 1983, ngụ chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) sau vụ việc cưỡng chế đưa đi xét nghiệm khiến dư luận bức xúc.

Ông Võ Thanh Quan và chị Lan tại buổi làm việc - Ảnh: X.A

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Phú Võ Thanh Quan đã công khai xin lỗi chị Lan.

Theo ông Quan, trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo phường đã nóng vội, thực hiện không đúng quy trình dẫn đến việc cưỡng chế chị Lan đưa đi xét nghiệm.

Do vậy, ông Quan gửi lời xin lỗi công khai đến chị Lan và người dân, đồng thời mong muốn chị nhận lời xin lỗi và hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Cũng theo ông Quan, khu vực chị Lan ở trước đây đã có nhiều ca mắc Covid-19, chính quyền cũng đã phong tỏa nhiều lần để tránh lây nhiễm. Do vậy, khi tiến hành test sàng lọc cộng đồng, lực lượng chức năng đã nóng vội dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, chị Lan cho rằng hành động cưỡng chế của lực lượng phường Vĩnh Phú gây ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của chị và gia đình, do vậy chị Lan không chấp nhận lời xin lỗi này.

Liên quan đến vụ việc này, trong chiều nay lãnh đạo TP Thuận An sẽ có buổi làm việc với những cá nhân liên quan, xem xét hình thức xử lý nếu có sai phạm.

Xuân An