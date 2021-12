"Tham gia các dịch vụ giải trí đa phần là thanh niên, không sợ nguy hiểm, nhưng họ sẽ mang dịch bệnh về cho người già, thuộc nhóm nguy cơ cao, nên TP phải dừng hoạt động dịch vụ để bảo vệ nhóm người này".

Bên lề phiên họp HĐND TP lần thứ 4, khóa X, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn nên đã có trao đổi với báo chí về việc mở cửa các hoạt động karaoke, massage, quán bar… chỉ hai ngày rồi đóng cửa.

Theo ông, trong công tác chống dịch, từng cấp, từng ngành đều có sự lúng túng. Nguyên nhân là do kinh nghiệm chưa có và dịch bệnh biến động liên tục, chẳng có "bài vở" gì rõ ràng để có thể thực hiện cho yên tâm.

“Ví dụ như chủ trương thí điểm cấp 2 và cấp 3 đến trường, nhưng UBND TP và Sở GD-ĐT muốn thí điểm cho lớp 1 đến trường. Mấy việc này thuộc dạng không có bài vở gì, cuối cùng không dám thử mà phải chậm lại việc học sinh lớp 1 đến trường”, ông Nên cho biết.

Bí thư Thành ủy cũng đặt vấn đề, tại sao người ta nói thành phố thay đổi liên tục. "Tình hình diễn biến liên tục mà không thay đổi là không được"- ông Nên nói.

Theo ông, việc mở cửa hoạt động các dịch vụ phải cân nhắc kỹ, phải làm điểm trước để rút kinh nghiệm. Đó là chủ trương chung của thành phố.

“Nhưng anh em một số nơi bị sức ép với xu hướng muốn mở cửa hoạt động, cái đó không phải là chủ trương chung của TP. Cấp quận, huyện họ linh hoạt vì trong công tác phòng, chống dịch luôn có không gian để có thể linh hoạt với tinh thần thích ứng”, Bí thư Nên chia sẻ.

Ông cũng thông tin, việc mà TP đang làm là đưa ra chiến dịch bảo vệ những nhóm người có nguy cơ cao, rất cao. Thành phần đi giải trí khi mình mở ra (karaoke, massage, quán bar…) đa phần là thanh niên. Họ không sợ nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất là họ mang bệnh về cho người ở nhà, người già thuộc nhóm nguy cơ cao.

Với những người già, khi giãn cách thì an toàn, vì ở nhà không đi đâu. Nhưng khi không còn giãn cách, có thể con cháu đi chơi lại mang dịch bệnh, lây sang họ.

Qua rà soát, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay, có nhiều người vì ở nhà và cứ nghĩ không đi đâu nên không tiêm vắc xin. Vừa qua, số người tử vong là do chưa tiêm vắc xin cũng chiếm tỷ lệ cao. Do đó, thành phố phải bảo vệ nhóm người này và có cách bảo vệ an toàn thì mới giảm được tử vong.

“Lúc mở cửa hoạt động đã cân nhắc đến vấn đề đó, nhưng lại không nghĩ đến số người còn chưa tiêm vắc xin. Giờ cộng ra các trường hợp chưa tiêm cũng còn nhiều và đó là điều rất thiếu sót"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Chiều 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành quyết định về quy định tạm thời các biện pháp 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19' trên địa bàn TP.HCM.



Theo quy định, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, CLB khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn cấp độ 1; đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19.



Ở phường, xã, thị trấn cấp độ 2 và 3, các loại hình này được hoạt động hạn chế, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch an toàn.



Tuy nhiên, ngày 18/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tạm ngưng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar cho đến khi có thông báo mới.

