Vụ sạt lở xảy ra ở huyện Nam Trà My làm sập phần sau 6 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn, huyện đã sơ tán gần 180 hộ dân sống ở các khu vực nguy hiểm.