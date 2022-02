Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành khác bắt giữ một băng cướp liên tỉnh cực kỳ nguy hiểm.