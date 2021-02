Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đánh giá, BN 2009 biết mình là F1 nhưng không khai báo, dẫn đến sự bị động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Chiều nay (8/2) tại phiên họp BCĐ phòng chống dịch TP Hà Nội, Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc cho thấy một số khu vực nguy cơ (như sân bay Tân Sơn Nhất) đã xuất hiện những ca mắc nhưng không có triệu chứng và không rõ nguồn lây, đây chính là mối quan ngại lớn cho cộng đồng.

Tại Hà Nội, trong những ngày qua tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng, các ca mắc này đều xác định được nguồn lây và có nguồn gốc liên quan tới hai ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Thực trạng hiện vẫn còn một số ít người là F1 của bệnh nhân đã xác định nhưng không tự khai báo kịp thời (như trường hợp BN 2009 - N.T.K.A mới ghi nhận) nên gây khó khăn cho việc truy vết, cách ly. Những người này lại tiếp tục nhiều nơi tiếp xúc với người khác nên tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo về tiến độ việc xử lý 2 trường hợp BN 1722 và BN 2009 do khai báo quanh co, quận Nam Từ Liêm cho biết đã chỉ đạo Công an quận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định ngay trong chiều nay.

Nói về trường hợp BN 2009, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đánh giá, bệnh nhân này biết mình là F1 nhưng không khai báo, dẫn đến sự bị động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Từ BN 2009 đã truy vết được F1: 8 người, trong đó 6 người đã có kết quả xét nghiệm (với 2 người dương tính, còn 4 người âm tính), hiện còn 2 người nữa, Phó Chủ tịch Hà Nội đặt nghi vấn vẫn còn F1 liên quan đến BN 2009.

"Tôi cảm nhận thấy BN 2009, thiếu trung thực, rất quanh co, khai báo nhỏ giọt, thiếu sự hợp tác. Trong sáng nay, tôi đã làm việc với quận Nam Từ Liêm, yêu cầu cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính với BN 1722 và BN 2009... Đây là việc không phải thích khai bao gì thì khai báo, tôi đề nghị công an vào cuộc trong truy vết, lấy lời khai lịch trình”, ông Dũng phân tích.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị với công tác truy vết cần tập trung và nhanh hơn nữa, phải áp dụng các biện pháp mạnh với các trường hợp không hợp tác.

Ông Dũng nói thêm: “Có những vấn đề tế nhị các cơ quan chức năng sẽ bảo mật, việc khai báo thông tin y tế, lịch trình phải chính xác nếu không dịch bệnh sẽ lây lan nhanh. TP sẽ ứng dụng CNTT để rà soát, nên khai báo không đúng sẽ phát hiện ngay”.

Lãnh đạo Hà Nội lưu ý, dịch bệnh phức tạp mà vẫn có những cá nhân thiếu nghiêm túc thì rất nguy hiểm nên các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và TP...

Nêu thực tế, đâu đó việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn chưa nghiêm túc, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cần phải xử phạt nghiêm, không thể "cứ tuyên truyền mãi".

Đặc biệt, ông Dũng yêu cầu phải thực sự phát huy huy hiệu quả hơn 10.000 tổ giám sát cộng đồng và nêu rõ: “Nói mãi rồi nhưng chưa làm thực sự. Thực tế ở các khu chung cư chưa thấy hỏi thăm, chưa rà soát. Khó hơn nữa chúng ta vẫn phải làm. Phải chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin từ người dân”.

“Thường trực Thành ủy họp chiều nay vừa yêu cầu lãnh đạo các địa phương và TP trong dịp tết này không được ra khỏi Hà Nội để đảm bảo sẵn sàng các công tác phòng dịch. Từ nay đến Tết, BCĐ phòng chống dịch sẽ tiếp tục họp, phải sẵn sàng có mặt đầy đủ”, Phó Chủ tịch UBND TP thông tin.

Ông cũng yêu cầu: CDC Hà Nội nhanh chóng thông tin công khai các trường hợp ca bệnh cũng như các trường hợp F1, F2 để người dân biết; các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật; sẵn sàng các kịch bản trước và sau tết khi người dân rời và trở về TP...

Thành Nam

