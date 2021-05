Dư luận xã hội cho rằng, mức kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác đối với đại úy công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với kẻ sát nhân là còn nhẹ, chưa phù hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê) về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện.

Đại úy Nguyễn Văn Lâm (khoanh tròn đỏ) được xác định thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân.

Đại úy Nguyễn Văn Lâm được xác định là nam thanh niên mặc quần cảnh sát, áo sơ mi dài tay, đội mũ bảo hiểm, có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi vật lộn với tên cướp nhưng lại thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, dư luận xã hội cho rằng, mức kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác đối với Đại úy Nguyễn Văn Lâm còn nhẹ, chưa phù hợp, thậm chí có ý kiến còn cho rằng cần phải cho ra khỏi ngành, vì lúc đó tài xế taxi đang nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến nội dung này, chiều 18/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Lãnh đạo Bộ Công an đã nắm được thông tin, Công an TP Hà Nội đã có báo cáo bước đầu về sự việc này. Sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan xem xét trên các khía cạnh, thực hiện đúng quy chế, quy trình để ra quyết định phù hợp.

Về ý kiến cho rằng mức độ kỷ luật đối với Đại úy Nguyễn Văn Lâm còn nhẹ, chưa phù hợp, phải cho ra khỏi ngành mới đúng với tính chất của vụ việc, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, việc này sẽ được cơ quan chức năng xem xét.

Như tin đã đưa, chiều 16/5, người dân lưu thông trên đường Cienco 5, Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) bất ngờ nghe tiếng tri hô "cướp, cướp". Ngay sau đó, một người đàn ông nhoài người ra khỏi xe taxi BKS 30A-388… trong tình trạng cơ thể đầy máu.

Nghe tiếng tri hô, một số người dân đã tiếp cận, cùng tài xế quật ngã tên cướp. Tài xế taxi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở tỉnh Thanh Hóa) bị cơ quan công an bắt giữ, đưa về trụ sở để làm rõ, xử lý.

Các clip xuất hiện trên mạng xã hội sau đó cho thấy trong khi tài xế taxi dù đã bị đâm vẫn quyết liệt bắt cướp thì Đại úy Nguyễn Văn Lâm đứng gần đó lại thản nhiên đứng nhìn và có hành động được cho là gọi điện thoại.

