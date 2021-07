Bộ Công an vừa trao “thưởng nóng” cho Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong việc truy xét nhanh, bắt giữ tử tù nhiễm Covid-19 bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa ít ngày trước đó.

Sáng 16/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao “thưởng nóng” cho Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong việc truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Kim An - bỏ trốn khỏi nơi giam giữ là Trại tạm giam Chí Hòa vào ngày 13/7.

Tử tù bị nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã phát đi thông báo gửi các đơn vị chức năng và người dân về việc phối hợp truy bắt bị can Nguyễn Kim An với tội danh bị khởi tố “Trốn khỏi nơi giam”. Đối tượng Nguyễn Kim An đang bị giam giữ về tội giết người, cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét, lực lượng công an TP đã bắt giữ An khi y đang lẩn trốn trên địa bàn TP Thủ Đức. Sau đó, đối tượng được di lý về Trại tạm giam Chí Hòa để điều tra và xử lý theo qui định của pháp luật.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao khen thưởng nóng cho Công an TP.HCM



Tại buổi trao khen thưởng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng biểu dương thành tích của cán bộ chiến sĩ Công an TP đã không quản ngại vất vả, nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP hiện nay.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an TP tiếp tục xử lý vụ việc theo qui trình; kịp thời động viên, khen thưởng quần chúng nhân dân đã tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin giúp bắt giữ đối tượng.

Đồng thời, Thứ trưởng Hùng cũng yêu cầu công an chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ quản lý, cán bộ quản giáo và can phạm nhân tại các Trại tạm giam, nhà tạm giữ trực thuộc Công an TP.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Phó Giám đốc Công an TP Trần Đức Tài khẳng định, việc bắt tử tù nhiễm Covid-19 vượt ngục của các đơn vị chức năng đều tuân thủ chặt chẽ biện pháp nghiệp vụ cũng như an toàn phòng dịch.



Nguyễn Kim An là đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi phạm tội giết người, cướp tài sản vào 7 năm trước, đã bị tuyên án tử hình. Thời điểm An bỏ trốn khỏi nơi giam giữ đang là bệnh nhân mắc Covid-19.

