Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên).

Một nguồn tin của VietNamNet sáng nay (17/2) xác nhận, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đang vào cuộc phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ nổ súng tại huyện Võ Nhai.

"Các công tác vẫn đang được tiến hành, hiện tại chưa có kết luận", nguồn tin của cho biết.

Vào sáng 15/2, Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) dùng súng bắn vào vợ chồng ông Lê Văn T. và bà Phạm Thị Đ. (cùng SN 1971, trú xã Dân Tiến). Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, bà Đ. nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Hữu đã dùng súng tự sát.

Vợ chồng ông T. bị bắn khi đang xây tường rào cạnh nhà nghi phạm Hữu. Ảnh: XĐ

Chỉ huy Công an huyện Võ Nhai xác nhận, trong sáng nay lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lí, điều tra theo thẩm quyền.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, vợ chồng ông T. và Hữu có mâu thuẫn, tranh cãi liên quan đến việc hai bên có vay nợ nhau số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Gia đình ông T. từng bị Hữu đe dọa, tấn công. Sự việc trên đã được trình báo lên Công an xã Dân Tiến nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Thượng tá Lương Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Võ Nhai sáng 17/2 cho biết, công an đang trong quá trình vào cuộc xử lý trình báo của vợ chồng ông T. thì xảy ra vụ nổ súng.

Theo ông Hùng, hiện nay vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, điều tra. Cơ quan công an cũng đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà nghi phạm sử dụng để gây án.

Đoàn Bổng