Nam sinh bị thương nặng tại nhà, đưa lên viện thì tử vong. Công an đã tạm giữ bố đẻ của nạn nhân.

Công an quận Ngô Quyền chiều nay (23/3) thông tin, đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng điều tra cái chết bất thường của cháu N.H.A.K (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Chu Văn An).

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp là nghi phạm Nguyễn Hùng Cường - bố đẻ cháu K.

Công an khám nghiệm ngôi nhà xảy ra sự việc

Trước đó, khoảng 8h sáng nay, Công ạn quận Ngô Quyền nhận được tin báo tại nhà số 441 Lê Lợi, phường Lê Lợi, cháu N.H.A.K. tử vong bất thường, sau khi được đưa đến bệnh viện.



Lực lượng Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi), bố của cháu K. là nghi phạm gây ra vụ án.

Ngôi nhà xảy ra án mạng đau lòng

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu, nghi phạm Nguyễn Hùng Cường khai nhận, do say rượu đã dùng đũa đâm vào ngực con khiến cháu K. tử vong.



Theo ghi nhận của PV, nơi xảy ra vụ việc là ngôi nhà cao tầng, gần ngã tư Lê Lợi - Cầu Đất. Rất đông người dân có mặt để theo dõi sự việc.



Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An cho biết, sáng cùng ngày nhận được báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về việc nam sinh tử vong do sự cố, tai nạn.

Khởi tố chú ruột hiếp dâm cháu gái đến mang thai Là chú ruột nhưng lợi dụng khi gia đình anh trai vắng nhà, Lại đã hiếp dâm cháu gái, khiến nạn nhân mang thai 14 tuần.

Nguyễn Thu Hằng