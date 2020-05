Công an làm rõ vai trò và đề nghị truy tố gần 20 người liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) xả súng bắn chết 5 người ở Củ Chi, TP.HCM từng gây rúng động dư luận.

Nguồn gốc khẩu súng AK

Trong kết luận điều tra của Công an TP.HCM về vụ án nói trên có đề cập chi tiết về vai trò của từng người, đều là dân Củ Chi. Có những người dù không hề thân thiết, quen biết với Tuấn “khỉ”, (tức Lê Quốc Tuấn, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi), nhưng khi vụ án xảy ra cũng bị dính đến pháp luật.

Phạm Thanh Tâm (tức Tý Ba Dòm - ảnh phải) bị đề nghị truy tố 2 tội danh vì có liên quan đến Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ" - ảnh trái)

Người đầu tiên là Phạm Thanh Tâm (tức Tý Ba Dòm, SN 1987, quê Tây Ninh), từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Trong vụ án này, Tâm bị đề nghị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cụ thể, khẩu súng AK báng xếp mà Tuấn “khỉ” sử dụng liên tiếp gây án từ chiều 29 đến rạng sáng 30/1 khiến 5 người chết và 1 người bị thương là súng của Tâm.

Tâm thường qua biên giới Campuchia đánh bạc. Từ năm 2018 trở đi, Tâm nhiều lần mua súng K59, K54, súng AK báng xếp cùng túi đạn có 100 viên mang về Việt Nam cất giữ. Riêng khẩu AK và túi 100 viên đạn, Tâm mua 20 triệu và từ tháng 3/2019 đã giao cho Tuấn “khỉ” cất giữ cho đến khi đối tượng này sử dụng để gây ra vụ án rúng động trên.

Súng AK mà Tuấn "khỉ" sử dụng được xác định là của Phạm Thanh Tâm mua từ Campuchia về

Quá trình mua súng và thậm chí nhặt 2 quả lựu đạn ở Campuchia mang về, Tâm có giao cho một số người như: Trần Quốc Đạt (tự Bi, SN 1999), Nguyễn Chánh Pháp (SN 1995), Nguyễn Phước Linh (SN 1987)… cất giữ.

Khi vụ án xảy ra, riêng đối tượng Linh đang giữ 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn của Tâm nên lo sợ nhờ lòng vòng một số người như: Nguyễn Dũng Sĩ (SN 2000), Trần Đình Phước Thịnh (SN 1995), Nguyễn Minh Di (SN 2002), Nguyễn Trung Kiên (SN 1996)… mang vứt số vũ khí này xuống ao thuộc ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, nhưng Công an vẫn phát hiện và tìm, thu hồi.

Riêng đối tượng Trần Quốc Đạt bỏ trốn khỏi địa phương, khi vụ việc bị phát giác. Công an TP ra quyết định khởi tố bị can, truy nã và tách vụ án, bắt được Đạt sẽ xử lý sau.

Tuấn “khỉ” đã cướp bao nhiêu tiền ở sòng bạc?

Thanh Tâm còn “dẫn” theo nhiều người bạn dính vòng lao lý vì liên quan đến hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đó là trong chiều 29/1 sau khi xả súng bắn chết 4 người và làm 1 người bị thương ở sòng bạc tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, cướp 1 xe SH và túi tiền chứa 802 triệu đồng thì Tuấn “khỉ” chạy ngay đến nhà Tâm giao túi tiền nhờ chuyển cho vợ.

Nhưng Thanh Tâm giao cho Lê Văn Tâm (SN 1991) để gọi cho Lê Quốc Minh (tức Minh sida, SN 1993, là em họ của Tuấn “khỉ”) để cùng nhau đưa túi tiền cho Trần Anh Thi (SN 1994) cất giữ.

Trong vụ xả súng ở sòng bạc vào chiều 29/1, Tuấn "khỉ" đã cướp đi được 802 triệu

Thanh Tâm còn gọi thêm một số người quen như: Đặng Anh Tuấn (SN 1989), Phạm Tấn Cường (SN 1973) đề cùng Trần Anh Thi dùng xe bán tải di chuyển qua các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang để che giấu số tiền trên.

Tuy nhiên do bị Công an lần theo dấu vết, phát hiện nên ngày 31/1, tức 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, Thi mang túi tiền còn nguyên đến Công an xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi để giao nộp.

Trong số những người trên, có trường hợp Lê Quốc Minh, là người có mặt tại sòng bạc khi xảy ra vụ án, nhưng Minh không tham gia cùng Tuấn “khỉ” mà chỉ bàn bạc che giấu số tiền nên bị đề nghị truy tố tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Một nhóm đối tượng khác như đã thông tin, là Nguyễn Duy Thanh (SN 1999, là em họ của Tuấn “khỉ”), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1989, là chị của Duy Thanh), Lý Văn Mè (tự Me, SN 1989) và Võ Hồng Tâm (tự Tâm mập, SN 1989), bị đề nghị truy tố tội che giấu tội phạm. Còn 1 người hành nghề taxi, là Đặng Trung Ngọc (SN 2000) bị đề nghị truy tố tội không tố giác tội phạm.

Gần 20 người bị đề nghị truy tố vì liên quan đến chuỗi hành vi của Tuấn "khỉ" và 15 ngày lẩn trốn

Trong đó, Võ Hồng Tâm chứa chấp Tuấn “khỉ” khi đối tượng này tìm đến tận nhà ở ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Củ Chi.

Chị em ruột Thanh - Ngân cùng là em họ của Tuấn “khỉ”, đã tham gia bàn bạc cùng Lý Văn Mè để giúp Tuấn “khỉ” ẩn náu. Trong đó, đối tượng Thanh có vai trò tích cực nhất khi bàn bạc cùng Tuấn “khỉ” để thuê taxi bỏ trốn đi khỏi địa bàn Củ Chi nhưng không thành công.

Tài xế taxi Đặng Trung Ngọc có liên lạc với đối tượng Thanh để thực hiện kế hoạch đưa Tuấn “khỉ” bỏ trốn đi Vũng Tàu. Dù “hợp đồng” không thành nhưng tài xế Ngọc biết vị trí ẩn nấp của đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà không trình báo Công an nên cũng bị đề nghị truy tố tội không tố giác tội phạm.

Tuấn “khỉ” với chuỗi hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và kết cục bị tiêu diệt, nhưng đã kéo theo nhiều người thân, bạn bè và thậm chí những người không quen biết dính vào pháp luật.

Phước An