Những ngư dân ngoại tỉnh vào tránh bão tại TT-Huế và Quảng Trị được chính quyền tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Trao đổi với VietNamNet, Đại úy Nguyễn Minh Phú - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, TT-Huế) cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, những ngày qua, biên phòng cửa khẩu Thuận An tiếp nhận hơn 400 phương tiện cùng 2.097 lao động vào khu vực bờ biển Thuận An để trú bão.

Ngư dân TT-Huế neo đậu tàu thuyền tránh bão

“Trong số đó, có 56 phương tiện là tàu thuyền của các địa phương khác với 311 thuyền viên, ngư dân. Để đảm bảo an toàn cho những lao động này cùng với đảm bảo công tác chống dịch, sau khi neo trú, những người này được lực lượng y tế test nhanh Covid-19 và đưa đi cách ly tập trung”, Đại úy Phú cho biết.

Cũng trong chiều nay, đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh) và xã Triệu An (huyện Triệu Phong).

Lãnh đạo Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng đi kiểm tra phòng chống bão chiều 10/9.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, để ứng phó với bão số 5, đơn vị đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ của các đồn biên phòng tập trung lực lượng, giúp dân tránh trú.

Bộ đội kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão an toàn.

“Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật tình hình, ứng phó với bão, tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương ven biển tiếp nhận, hỗ trợ các tàu thuyền của những ngư dân ngoại tỉnh.

Tuy nhiên, trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, sau khi vào bờ, những ngư dân ngoại tỉnh và các ngư dân địa phương đã đánh bắt ngoài khơi thời gian quá 7 ngày đều được xét nghiệm nhanh Covid-19 và đưa đi cách ly tập trung”, ông Đồng cho biết.

Bộ đội giúp ngư dân chằng chèo tàu thuyền

Kéo thuyền lên bờ

Số tàu thuyền đã được neo đậu an toàn trước khi bão vào

Được biết, đến cuối giờ chiều nay, có 493 thuyền viên trên 76 phương tiện ngoại tỉnh đã được tỉnh Quảng Trị tiếp nhận vào bờ trú bão và đưa đi cách ly tập trung.

Quang Thành – Bảo Lâm - Hương Lài