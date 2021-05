Khi bị vây bắt, đối tượng buôn ma tuý liên tục chống trả, buộc lực lượng Công an Nghệ An phải nổ súng trấn áp.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang điều tra, xử lý đối tượng Hạ Bá Chù (SN 1987), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn.

Sau hơn 1 tháng theo dõi, cảnh sát nhận được thông tin, đối tượng Chù chuẩn bị thực hiện đợt giao dịch với số lượng lớn ma tuý.

Cảnh sát vật lộn bắt kẻ buôn ma tuý

Khoảng 21h15, tại địa phận bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đối tượng nghi vấn mang theo ma túy xuất hiện đứng bên QL7 chờ giao hàng.

Đối tượng Hạ Bá Chù (giữa)

Tang vật vụ án

Cảnh sát đồng loạt ập đến khép vòng vây, khống chế đối tượng khi đang đứng bên đường.

Quá trình vây bắt, đối tượng liên tục chống trả, buộc công an phải nổ súng trấn áp.

Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 5 kg ma túy dạng đá và 3 điện thoại di động.

Quốc Huy