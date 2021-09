Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tàu chở 1.300 tấn than trên sông Lô (đoạn giáp ranh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc) không có giấy tờ chứng minh liên quan.

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chiều 1/9 cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển than không rõ nguồn gốc từ Quảng Ninh đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Tàu chở 1.300 tấn than không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục CSGT cung cấp

Theo đó, ngày 29/8, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện tàu thuỷ biển số VP - 2189 đang vận chuyển khoảng 1.300 tấn than trên sông Lô, đoạn giáp danh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Kiểm tra phương tiện, thuyền trưởng Lê Quốc Việt (SN 1987, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thừa nhận chở thuê số than này từ Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về bến Trung Kiên, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

"Việc thuê khoán chỉ toàn bằng 'hợp đồng miệng' không có bất kỳ giấy tờ gì", Cục CSGT thông tin.

Qua đấu tranh bước đầu cho thấy việc vận chuyển số than trên chỉ bằng "hợp đồng miệng". Ảnh: Cục CSGT cung cấp

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chủ của số than không nguồn gốc trên là Nguyễn Văn Quảng (SN 1988, trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Quảng thường thu gom than không nguồn gốc tại các bến gần khu vực Hang Son (Uông Bí, Quảng Ninh) để đưa đi các tỉnh tiêu thụ bằng đường thủy ăn chênh lệch.

Theo cơ quan chức năng, Quảng không trực tiếp đứng ra thuê tàu vận chuyển than mà điều Trần Danh Long (SN 1983, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) thuê Lê Quốc Việt chở về Vĩnh Phúc.

Công an huyện Lập Thạch đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đoàn Bổng